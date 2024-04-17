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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: Üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz

Tuğba Altun  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: Üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan, "Biz bölge ülkeleri olarak üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz." açıklamasında bulundu.

Fidan, "Netahyahu'nun iktidarda kalabilmek için bölgemizi bir savaşa sürüklemeye çalıştığı aşikardır." dedi.

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