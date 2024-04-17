Dışişleri Bakanı Fidan: Üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Fidan, "Biz bölge ülkeleri olarak üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz." açıklamasında bulundu.
Fidan, "Netahyahu'nun iktidarda kalabilmek için bölgemizi bir savaşa sürüklemeye çalıştığı aşikardır." dedi.
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