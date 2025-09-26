Dolar
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Erdoğan-Trump görüşmesinin verimli ve başarılı geçtiğini söyledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin son derece verimli ve başarılı geçtiğini belirtti.

Tuğba Altun  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Erdoğan-Trump görüşmesinin verimli ve başarılı geçtiğini söyledi

Ankara

Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Washington'da bir araya geldiğini aktardı.

Erdoğan ile Trump arasındaki toplantıda iki müttefik ve dost ülke olarak ilerleyen dönemde atılacak ortak adımların ele alındığını vurgulayan Fidan, bölgesel düzeyde hayata geçirilebilecek işbirliği konularına odaklanıldığını dile getirdi.

Fidan, "Son derece verimli ve başarılı bir ziyaret oldu. ABD ile olan ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde, ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
