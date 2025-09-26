Dolar
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul’da Anadolu Ajansı Spor Masası’na konuk oluyor.
Gündem

Yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmiyor

Yurt genelinde hafta sonunun yağışsız ve serin geçmesi bekleniyor.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmiyor

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklarda az da olsa düşüş yaşanacağını belirterek, özellikle kuzey bölgelerde sıcakların yer yer mevsim normallerinin biraz altında, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceğini söyledi.

Yağışların ise hafta sonunda alansal olarak az görüleceğini aktaran Çelik, sadece Marmara'nın doğusunda ve Doğu Karadeniz'de yağış beklendiğini belirtti. Çelik, pazar günü Antalya çevrelerinde ise kısa süreli bir yağış geçişi görüleceği bilgisini verdi.

Çelik, yurdun yeni hafta ile birlikte yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini dile getirerek, özellikle kuzey ve iç bölgelerde pazartesi ve salı günü yağışlı havanın hakim olacağını kaydetti.

"Sonbahar etkisini göstermeye başladı"

Sonbaharın etkisini göstermeye başladığını ve yağışlarla iç kesimlerdeki sıcakların 18 ila 20 derecelere kadar düştüğünü söyleyen Çelik, en yüksek sıcaklıkların kuzey kesimlerde 20 ila 22 derece olduğunu aktardı. Çelik, iç kesimlerde ise özellikle gece saatlerindeki sıcaklıkların yer yer 5 derecenin altına düştüğünü bildirdi.

Üç büyükşehirde hafta sonunun yağışsız geçeceğini ancak yeni haftada yağış beklentileri olduğunu vurgulayan Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 24 ila 25, İstanbul'da 22 ila 23 ve İzmir'de ise 28 ila 30 derecelerde seyredeceğini belirtti.

Çelik, Marmara Bölgesi'nin genelinde ve Kuzey Ege'de etkisini sürdüren rüzgarın ise pazar gününden itibaren etkisini kaybedeceğini kaydetti.

Yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmiyor
