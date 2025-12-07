Dolar
Gündem

Van'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Eylül Aşkın Akçay  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Van'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.17'de merkez üssü Tuşba olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tuşba ilçesinde saat 22.17'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

