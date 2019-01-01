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İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor



Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı



Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik



Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi tehdit ediyor



Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek



Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor



Afrika’da Fransa kâbusu



Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge



İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar



Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız, ve bağımlı Filistin



20 soruda yeni koronavirüs salgını



Belçika'nın "imtiyazlı" terör örgütü: PYD/PKK



Premier Lig'de Brexit etkisi



Barış değil Filistin'i tasfiye planı



MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı



AB, küresel güç denkleminde yerini arıyor



Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar



Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor



Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı



Libya'da Türkiye'yi Dışlayan Senaryolar Sonuçsuz Kalacak



Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili



Batı medyasının Türk - Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı



Türkiye’nin savunmada 2020’lere bakışı umut veriyor



AB'nin kısır dış politikası küresel etkisini zayıflatıyor



Süleymani Sonrası İran’ın Bölgesel Politikaları


Almanya siyasetinde aşırı sağ depremi
Koronavirüs küresel ekonominin yeni 'Siyah Kuğu’su' mu?
İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor
Afrika'da küresel rekabet kızışıyor
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?