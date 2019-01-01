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İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi tehdit ediyor
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek
Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
Afrika’da Fransa kâbusu
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız, ve bağımlı Filistin
20 soruda yeni koronavirüs salgını
Belçika'nın "imtiyazlı" terör örgütü: PYD/PKK
Premier Lig'de Brexit etkisi
Barış değil Filistin'i tasfiye planı
MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı
AB, küresel güç denkleminde yerini arıyor
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Libya'da Türkiye'yi Dışlayan Senaryolar Sonuçsuz Kalacak
Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili
Batı medyasının Türk - Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı
Türkiye’nin savunmada 2020’lere bakışı umut veriyor
AB'nin kısır dış politikası küresel etkisini zayıflatıyor
Süleymani Sonrası İran’ın Bölgesel Politikaları