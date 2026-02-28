İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Köln'deki Türk derneklerini ziyaret etti
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Almanya'nın Köln kentinde Türk derneklerinin genel merkezlerini ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Vekili Abdulhadi Turus ile Almanya temasları çerçevesinde Köln'de bulunan Bilal Erdoğan, Türk derneklerinin genel başkanlarıyla görüştü.
Köln'deki Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezi'ni ziyaret eden Erdoğan, UID Genel Başkanı Kenan Aslan tarafından karşılandı.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'ni de ziyaret eden Erdoğan, DİTİB Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan ile görüşmesinin ardından Köln'ün simgelerinden biri haline gelen Köln Merkez Camisi'nde namaz kıldı.
Daha sonra Köln'deki İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG) Genel Merkezi'ni ziyaret eden Erdoğan, İGMG Genel Başkanı Kemal Ergün ile görüştü.
Avrupa Türk İslam Birliği'nin (ATİB) Köln'deki genel merkezini ziyaret eden Erdoğan, ATİB Genel Başkanı Alipaşa Akbaş ile bir araya geldi.
Uluslararası Demokratlar Birliği, Köln'de iftar programı düzenledi
UID Genel Merkezinin düzenlediği iftar programına, Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, YTB Başkan Vekili Turus ve UID Genel Başkanı Aslan katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftara, UID eski genel başkanları, ülke ve bölge yöneticileri, bürokratlar, dernek ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Büyükelçi Turan, burada yaptığı konuşmada, köklü ve derin bir geçmişe sahip olan Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin önemine işaret etti.
Turan, UID'in Almanya'daki insanların birlik ve beraberliğinin pekişmesi, gençlerin desteklenmesi ve ortak değerlerin yaşatılması konusunda ortaya koyduğu yapıcı çalışmaların önemine değindi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, iftara konuk olan misafirlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam, sevgi ve muhabbetlerini getirdiğini aktardı.
Sırakaya, 60 yıl önce Anadolu'dan Almanya'ya gelen birinci neslin, bir ülkeyi nasıl inşa ve ihya ettiğini hep birlikte gözlemlediklerini belirterek, 60 yıllık süreçte buradaki Türk toplumunun bilimden spora, akademiden siyasete her alanda büyük işler başardığını dile getirdi.
"Türkiye, mazlum toplumların umudu haline geldi"
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin özellikle son 25 yıldır büyüyüp güçlenerek büyük bir yol kat ettiğini vurgulayarak, bu büyümede yurt dışındaki Türklerin de büyük katkısı olduğunun altını çizdi.
Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği, Yunus Emre'nin ifadesi, 'Yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü' anlayışının hakim olduğu bir yönetim anlayışıyla artık güçlü Türkiye, Avrupa'daki bütün vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında olmak için ihtiyaçlarına, dertlerine, sorunlarına derman olmak için bir duruş sergiliyor." ifadelerini kullandı.
Ekonomik olarak güçlenen Türkiye'nin aynı zamanda dünyada bütün mazlum toplumların umudu haline geldiğine dikkati çeken Bilal Erdoğan, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden "Dünya 5'ten büyüktür" dediğini aktardı.
Bilal Erdoğan, özellikle yurt dışındaki Türk toplumunun birlik ve beraberliğinin önemini vurgulayarak, "Artık Avrupa'daki sivil toplumun, Avrupa'daki Türk diasporasının çok daha organize, çok daha güçlü olduğunu görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kimlik ve dilimizi korumanın önemi
UID Genel Başkanı Aslan da "Vatanımızdan uzakta birlik ve beraberliğimizi diri tutmanın, aynı sofrada buluşmanın, muhabbetimizi pekiştirmenin en güçlü vesilesi mübarek ramazan ayıdır. Paylaştığımız bu güzide sofralar da bu anlayışın en güzel göstergesidir." dedi.
65 yılı aşan göç tarihi sonucu artık buradaki Türk toplumunun yaşadıkları ülkelerin birer parçası olduklarını belirten Aslan, "Kimliğimizi ve dilimizi korumak, aynı yapımızı güçlü tutmak, gençlerimizi bilinçli yetiştirmek ve demokratik hakkımızın farkında olmak bu coğrafyada sağlam durabilmemizin en önemli şartıdır. Uluslararası Demokratlar Birliği olarak biz de çalışmalarımızı bu ihtiyaçlar doğrultusunda yoğunlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.