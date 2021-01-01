Ramazan ayının başlangıcı, Ay’ın hareketlerine göre hesaplanan Hicri takvime göre belirlenir. Hicri yıl, Güneş esaslı Miladi yıldan yaklaşık 11 gün daha kısa olduğu için Ramazan her yıl Miladi takvimde 10-11 gün daha erken başlar. Bu fark nedeniyle Ramazan mevsimler içinde yer değiştirir ve yaklaşık 33 yılda bir aynı tarihlere döner.



Bu döngünün sonucu olarak 2030 yılında Ramazan iki kez idrak edilecek; ilki 5 Ocak’ta, ikincisi ise 26 Aralık’ta başlayacaktır.



Ramazan ayı Ramazan, İslam dünyasında manevi bir derinlik taşıyan ve özellikle oruç ibadetinin gerçekleştirildiği mübarek bir aydır. Müslümanlar, bu ayın Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) indirilmeye başlandığı dönem olduğunu; bu nedenle ramazanın sadece oruç değil, aynı zamanda Kur'an'la bütünleşen bir zaman olduğunu bilirler.



Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve diğer bazı fiziksel ihtiyaçlardan uzak durmayı gerektirir. Bu ibadet, sabır, irade gücü ve öz disiplinin yanı sıra, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı pekiştirir.



Ramazan süresince Müslümanlar, açlık ve yoksulluk deneyimini hissederek ihtiyaç sahipleriyle empati kurma fırsatı bulurlar.



İftar sofralarında aileler ve dostlar bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir, toplumsal bağları kuvvetlendirirler.



Dolayısıyla ramazan, sadece bireysel bir ibadet dönemi değil, aynı zamanda Müslümanlar için toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın ve ruhsal arınmanın öneminin bir kez daha vurgulandığı bir zaman dilimidir.



İmsaktan iftara: Oruçlu geçirilen süre