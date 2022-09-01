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Dünyada modern kölelik giderek artıyor
Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası Göç Örgütünün hazırladığı raporda, 2016'dan 2021'e kadar modern kölelik altındaki kişi sayısının 10 milyon artarak 50 milyona ulaştığı belirtildi.
11 Eylül'ün 21'inci yılında Müslümanlar hala İslamofobiyle mücadele ediyor
Bosna Hersek'teki "insan avı utancı": Saraybosna Safarisi

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Görme engelli akademisyen Yılmaz: Bana bakıp hallerine şükrediyorlar, bu hakir görmektir

Gazze'deki sporcular kısıtlı imkanlarla kürek yarışmasına katılıyor

İran'da Süper Lig maçında tribünler kadınlara açıldı

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Yeni İskeçe Müftüsü Trampa: Vakıflara Hristiyanlar yerleştirilmek isteniyor

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa: "Yunan medyasının tavrı aşırıcı grupları daha da azgınlaştırdı. Rodos'ta vakıf heyetini Hristiyanlar yönetiyor. Yunan makamları Batı Trakya'da da vakıflara Hristiyanları yerleştirmek istiyor"

Görme engelli akademisyen Yılmaz: Bizi engelli kılan toplumsal önyargılar

Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi (GETEM) Direktörü Dr. Engin Yılmaz, Anadolu Ajansı muhabiri ile bir gün geçirerek görme engelli kişilerin günlük yaşamını değerlendirdi

"Beden aşağılama" kavramının internette aranma sıklığı arttı

İnternet arama motorları, bir psikolojik şiddet biçimi olan "body shaming" yani "beden aşağılama"nın halk arasında daha fazla merak edildiğini ortaya koydu. Kavramın Google'daki aranma sıklığı son 5 yılda istikrarlı artış gösterdi.

Geçirdiği kaza sonrası yüzde yirmi yaşama şansına tutundu, azmedip dünya şampiyonu oldu

Milli paralimpik okçu Yiğit Caner Aydın'ın yaşam azmi ve spor tutkusu, dünyadaki her zorluğun aşılabileceğinin kanıtı oldu. Geçirdiği bir kaza sonrası boyun omuru kırılan Aydın, çabasıyla hayata tutundu ve azmedip dünya şampiyonu oldu.