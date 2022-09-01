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Dünyada modern kölelik giderek artıyor
Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası Göç Örgütünün hazırladığı raporda, 2016'dan 2021'e kadar modern kölelik altındaki kişi sayısının 10 milyon artarak 50 milyona ulaştığı belirtildi.
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11 Eylül'ün 21'inci yılında Müslümanlar hala İslamofobiyle mücadele ediyor
Bosna Hersek'teki "insan avı utancı": Saraybosna Safarisi
EN SON HABERLER
Görme engelli Mizgin, halter ve judoda Türkiye şampiyonu oldu
Doğuştan yüzde 53 görme engelli Mizgin Zilan Ağahatun, antrenmanlarını da aksatmayarak halterde ve judoda iki altın madalyanın sahibi oldu
Hindistan'da Müslüman gazeteci serbest bırakıldı
Hindistan'da, ülkedeki en alt sınıfı temsil eden Dalitlere mensup bir genç kızın ölümüyle ilgili haber yaparken tutuklanan Müslüman gazeteci, kefaletle serbest bırakıldı.
Belçika'daki İslami kuruluştan Adalet Bakanlığı'na dava
Belçika'da faaliyet gösteren İslam Temsil Kurulu, işleyişlerine yasa dışı müdahalede bulunduğu gerekçesiyle Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne hakkında dava açmaya hazırlanıyor.
Fransa'da polise şiddet soruşturması
Fransa'nın Calais kentinde, polisin göçmenlere şiddet uyguladığı iddiasıyla emniyet görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.
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Görme engelli akademisyen Yılmaz: Bana bakıp hallerine şükrediyorlar, bu hakir görmektir
Gazze'deki sporcular kısıtlı imkanlarla kürek yarışmasına katılıyor
İran'da Süper Lig maçında tribünler kadınlara açıldı
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Yeni İskeçe Müftüsü Trampa: Vakıflara Hristiyanlar yerleştirilmek isteniyor
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa: "Yunan medyasının tavrı aşırıcı grupları daha da azgınlaştırdı. Rodos'ta vakıf heyetini Hristiyanlar yönetiyor. Yunan makamları Batı Trakya'da da vakıflara Hristiyanları yerleştirmek istiyor"
Görme engelli akademisyen Yılmaz: Bizi engelli kılan toplumsal önyargılar
Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi (GETEM) Direktörü Dr. Engin Yılmaz, Anadolu Ajansı muhabiri ile bir gün geçirerek görme engelli kişilerin günlük yaşamını değerlendirdi
"Beden aşağılama" kavramının internette aranma sıklığı arttı
İnternet arama motorları, bir psikolojik şiddet biçimi olan "body shaming" yani "beden aşağılama"nın halk arasında daha fazla merak edildiğini ortaya koydu. Kavramın Google'daki aranma sıklığı son 5 yılda istikrarlı artış gösterdi.
Geçirdiği kaza sonrası yüzde yirmi yaşama şansına tutundu, azmedip dünya şampiyonu oldu
Milli paralimpik okçu Yiğit Caner Aydın'ın yaşam azmi ve spor tutkusu, dünyadaki her zorluğun aşılabileceğinin kanıtı oldu. Geçirdiği bir kaza sonrası boyun omuru kırılan Aydın, çabasıyla hayata tutundu ve azmedip dünya şampiyonu oldu.