Gündem

Bodrum'da yağmur suyuyla denize sürüklenen atıklar kıyıya vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde özellikle dün etkili olan sağanağın ardından derelerle denize ulaşan atıklar, kıyıya vurdu.

Osman Uras  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Bodrum'da yağmur suyuyla denize sürüklenen atıklar kıyıya vurdu Fotoğraf: Osman Uras

Muğla

İlçede 2 gündür etkili olan yağışlı havada derelerin debisi yükseldi.

Yağmur suyuyla sürüklendikleri derelerle denize taşınan atıklar, kuvvetli rüzgarın oluşturduğu dalgalarla kıyıya vurdu.

Mandalina bahçelerinin yoğunlukta olduğu Bitez Mahallesi'nde, kıyıya vuran atıklar arasındaki mandalinalar dikkati çekti. Özellikle derenin denize ulaştığı bölgede mandalinaların olduğu görüldü.

Çevre sakinlerinden Orhan Ağacanoğlu, atıkların yağışın ardından sularla denize ulaştığını söyledi.

Ağacanoğlu, bahçelerden dökülen ve suyla sürüklenen mandalinaların, bu kez denize ulaştığını belirtti.

Ortakent Mahallesi'ndeki derede ise çok sayıda plastik atık olduğu görüldü.

Sahillerde bazı kesimlerde de dalgaların getirdiği yosunlar kumsalda birikti.

