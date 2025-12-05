Dolar
Gündem

Aydın'da şiddetli yağış etkili oldu
logo
Gündem

Aydın'da şiddetli yağış etkili oldu

Aydın'ın Didim ilçesinde sağanak dolayısıyla denizin rengi değişti, Altınkum Sahili'nin büyük bölümü su altında kaldı.

Ferdi Uzun  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Aydın'da şiddetli yağış etkili oldu Fotoğraf: Aydın Büyükşehir Belediyesi

Aydın

İlçede etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Cumhuriyet, 19 Mayıs ve Ege caddeleri ile Adnan Menderes Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

Bazı noktalarda birikintiden dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentin dünyaca ünlü Altınkum Sahili de suyla kaplandı ve denizin rengi değişti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre metrekareye 61,4 kilogram yağış düştü.

İlçede yaşayan Gülistan Yarıcı, uzun zamandır bu şekilde etkili olan bir yağış görmediklerini söyledi.

Aydın'da şiddetli yağış etkili oldu
