Gündem

Hafta sonu yurt genelinde yağmurlu hava hakim olacak

Hafta sonu yurdun büyük bir kesiminde yağışlı hava etkili olacak.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Hafta sonu yurt genelinde yağmurlu hava hakim olacak Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macit, yurdun güneybatı kesimlerinden başlayan yağışlı havanın yarın yurdun büyük bir bölümünde Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında etkili olacağını söyledi.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışlı havanın Antalya ve Doğu Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli olacağını bildiren Macit, pazar günü ise yağışlı havanın yurdun tamamında etkili olacağını belirtti.

Macit, "Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli olacak. Yağmur ve sağanak şeklinde olacak, yer yer sel ve su baskını yaşanabilir." dedi.

Yağışlı havanın pazartesi ve salı günü de kuzey ve doğu kesimlerde aralıklarla devam edeceğini aktaran Macit, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu, pazar gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına düşeceğini kaydetti.

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da yarın yağış beklenmediğini ifade eden Macit, pazar ve pazartesi günü sağanak beklendiğini, sıcaklıkların ise 14 ila 15 derece civarında olacağını söyledi.

Ankara'da yarın ve pazar günü yağmurlu havanın hakim olacağını belirten Macit, sıcaklıkların yarın 15 derece olacağını, pazar ve pazartesi günlerinde 12 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

İzmir'de yarın yağış beklendiğini, pazar ve pazartesi günlerinde yağış görülmeyeceğini söyleyen Macit, sıcaklığın 17 ila 18 derece olacağını ifade etti.

