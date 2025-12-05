Dolar
Gündem, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında tahliye kararı verilen 10 zanlı için tutuklama talebi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında aylık tutukluluk incelemesinde tahliye edilen 19 şüpheliden 10'u hakkında yapılan itiraz yerinde bulundu, bu zanlılar hakkında tutuklama talep edildi.

Zeynep Yeşildal  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında tahliye kararı verilen 10 zanlı için tutuklama talebi

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin aylık tutukluluk incelemesinde 19 şüpheli tahliye edildi. Bunun üzerine savcılık tahliye edilen 10 şüpheli yönünden itirazda bulundu.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği bu itirazı yerinde buldu.

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine yazdığı sevk yazısında, şüpheliler Engin Gönül, Onur Gülin, Fikri Murat Demir, Arzu Can, Faruk Ceyhan, Savaş Can, Çağatay Takaoğlu, Bulut Aydöner, Doğukan Arıcı ve İlkay Onok'un üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya içerisinde yer alan delil durumu dikkate alındığında, tahliye kararının yerinde olmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Bu kapsamda tahliye kararı verilen şüphelilerin tutuklanması talep edildi.

