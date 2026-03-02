Dolar
Gündem

Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan örgütün hücre evinde yakalandı.

Muhammed Nuri Erdoğan, Cemil Murat Budak  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan yakalandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar gri listesinde" yer alan Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki örgüt evine düzenlenen operasyonda Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün KPSS sınavlarında soruların hileli yollarla çalınarak örgüt üyelerine dağıtılması ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına sızdırılması amaçlı yürüttüğü soruşturmaları örgütün emir ve talimatları doğrultusunda manipüle ederek, bilgi ve belgeleri saklamak ya da yok etme suretiyle görevini kötüye kullanan, daha önce Ankara ve Konya cumhuriyet başsavcı vekilliği görevlerinde de bulunan Sakınan'ın, FETÖ'ye üye olma ve görevi kötüye kullanma suçlarından Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinin ve Yargıtay 5. Ceza Dairesinin toplam 5 ayrı yakalama kararlarının infazı amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatına istinaden Çankaya'da yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gri kategoride aranan Şadan Sakınan'ın saklandığı yerin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yapmış olduğu koordineli çalışmalar neticesinde tespit edilen ikamet içerisinde saklanma ve örgütsel suç eşyalarını gizleme amaçlı gizli bölmeler ile birden fazla dijital materyal ile yüklü miktarda para olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle saklandığı ikameti örgütün hücre evi olarak kullanan ve örgütsel eylemlerine güncel olarak devam eden firari ihraç savcı Şadan Sakınan hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından güncel eylem durumu nedeniyle gözaltı, arama ve el koyma tedbirleri uygulanmak suretiyle soruşturma da başlatılmıştır."

