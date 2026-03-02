Dolar
Gündem, İsrail’in Gazze saldırıları

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: İsrail-ABD, İran arasındaki çatışmalardan dolayı tedbir almak zorundayız

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Pakistan-Afganistan, öteki tarafta İsrail-ABD, İran arasındaki çatışmalardan dolayı sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunun için her türlü tedbiri almak zorundayız." dedi.

Murat Asil  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: İsrail-ABD, İran arasındaki çatışmalardan dolayı tedbir almak zorundayız Fotoğraf: Murat Asil/AA

Kayseri

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneğinin (KAYMOS) iftar programına katılan Akar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin etrafının bir ateş çemberine dönüştüğünü söyledi.

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarını yakından takip ettiklerini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Sözde değil gerçekten 'etrafımız ateş çemberi' diye diye ateş çemberi oldu. Terörle mücadele konusunda Sayın Genel Başkan'ımız Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın girişimleriyle 'terörden kurtulduk, kurutuluyoruz' derken, 'Suriye'de istikrar sağlanıyor, sağlandı' derken, 'Irak düzeldi, iyi gidiyor' derken, bir tarafta Pakistan-Afganistan, öteki tarafta İsrail-ABD, İran arasındaki çatışmalardan dolayı türlü şekilde sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunun için her türlü tedbiri almak zorundayız. Böyle bir ortamda ekonomiye bunlar nasıl yansır? Hemen şöyle yansır, Avrupa'da doğal gaza yüzde 40 zam geldi. Ruslar zam yaptı. Bize bir taraftan göç olabilir mi şeklinde bir endişemiz var. Bu konuda da Cumhurbaşkanı'mız ve ilgili bakanlarımız, herhangi bir şey olmayacağı konusunda açıklama yaptılar."

Akar, Kayseri'nin önemli bir üretim üssü olduğunu, günün gereksinimlerini göz önüne alarak üreticilerin daha fazla ihracat yapabileceklerini belirtti.

Birlik ve beraberlik içinde çalışıldığı takdirde herkesin daha kazançlı çıkacağını ifade eden Akar, "Mobilya, Kayseri için öncü güç. Bununla birlikte sadece mobilyada kalmayıp gereken tüm imkanları, fırsatları değerlendirip, olabildiğince çağın gereklerini de kullanmak suretiyle gerek ülkemize üretim bakımından gerekse ihracat bakımından yapılması gereken ne varsa tüm adımları korkusuzca, cesur bir şekilde yapmamız lazım. Bunu da Kayserili girişimcilerin yapacağından eminim." diye konuştu.

Programa, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, il protokolü ile davetliler katıldı.

