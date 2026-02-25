Bazı bölgeler için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı
Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı; Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta kuvvetli kar, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğusunda kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.
Yağışın, yarın gece saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Doğu Anadolu'nun batısı ile bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan bir diğer açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinin yükseklerinde kar yağışının etkili olmasının tahmin edildiği ifade edildi.
Bölgede beklenen yağışların yer yer yoğun (10-20 santimetre, yer yer 20 santimetre ve üzeri kar örtüsü) şeklinde olacağının öngörüldüğü aktarıldı.
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ile buzlanma ve dona karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ayrıca yapılan başka bir açıklamada, yarın ilk saatlerden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 kilometre/saat, yer yer 80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Vatandaşlardan fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması da vurgulandı.