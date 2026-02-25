Dolar
Gündem

Zeytinburnu'nda polis eğitim merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nin en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İbrahim Halil Aktürk, Halis Akyıldız  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Zeytinburnu'nda polis eğitim merkezinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Maltepe Mahallesi'ndeki, Merter Polisevi olarak da bilinen 7 katlı merkezin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

