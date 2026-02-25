Dolar
43.87
Euro
51.69
Altın
5,186.08
ETH/USDT
1,964.40
BTC/USDT
66,257.00
BIST 100
13,818.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balıkesir’de F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Cami’sinde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

Yurdun doğusunda kuvvetli kar, güneyinde fırtına etkili olacak

Yurdun doğusu için kuvvetli kar, güneyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Yurdun doğusunda kuvvetli kar, güneyinde fırtına etkili olacak

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güney kesimlerinde beklenen yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu akşam saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Kar yağışlarının yarın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bugün akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın ve Batman'ın kuzeyinin yüksek kesimleri ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına

Öte yandan Güney Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in batısında yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar etkisini artırarak cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yarın Mersin'in kuzey ve batısı ile Adana'nın yüksek kesimlerinde beklenen rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da üniversite öğrencilerinin bağımlılıklardan korunması için seferberlik başlatıldı
İzmir'de toprak kayması sonucu tahliye edilen apartmanın sakinleri çözüm bekliyor
Yurdun doğusunda kuvvetli kar, güneyinde fırtına etkili olacak
Özgürlük ve Sumud Filosu 12 Nisan'da yeniden Akdeniz'e açılacak
İzmir'de yasa dışı bahiste kullanılan "finans evleri" deşifre edildi, 49 şüpheli tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yurdun doğusunda kuvvetli kar, güneyinde fırtına etkili olacak

Yurdun doğusunda kuvvetli kar, güneyinde fırtına etkili olacak

Bazı bölgeler için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı

Karadeniz ve Akdeniz'in batısında fırtına bekleniyor

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına sahilde hasara yol açtı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına sahilde hasara yol açtı
Alanya'da dev dalgaların restorana verdiği hasar kamerada

Alanya'da dev dalgaların restorana verdiği hasar kamerada
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet