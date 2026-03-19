Pakistan'ın Karaçi kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre, 16 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.
Ankara
Dawn gazetesinin haberine göre, dün gece geç saatlerde Karaçi'nin bazı bölgelerini etkisi altına alan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarlar, can aldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Pakistan Meteoroloji Ofisi, Karaçi'de rüzgar hızının saatte 92 kilometreye, Mauripur'da ise 97 kilometreye ulaştığını bildirdi.
Kurtarma ekipleri, şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle 16 kişinin öldüğünü, Karaçi'nin bazı bölgelerinde ağaçların devrildiği ve altyapının zarar gördüğünü açıkladı.
Yetkililer, şiddetli yağışların etkisini ilerleyen saatlerde de sürdüreceği konusunda uyarıda bulundu.