Pakistan'ın Karaçi kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre, 16 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Pakistan'ın Karaçi kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti

Dawn gazetesinin haberine göre, dün gece geç saatlerde Karaçi'nin bazı bölgelerini etkisi altına alan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarlar, can aldı.

Pakistan Meteoroloji Ofisi, Karaçi'de rüzgar hızının saatte 92 kilometreye, Mauripur'da ise 97 kilometreye ulaştığını bildirdi.

Kurtarma ekipleri, şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle 16 kişinin öldüğünü, Karaçi'nin bazı bölgelerinde ağaçların devrildiği ve altyapının zarar gördüğünü açıkladı.

Yetkililer, şiddetli yağışların etkisini ilerleyen saatlerde de sürdüreceği konusunda uyarıda bulundu.

Bayburt'ta "kar kaplanları" Ramazan Bayramı için mesaisini sürdürüyor
Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Türk-İslam dünyası bu yıl iki bayramı bir arada kutlayacak
Antalya Körfezi'nde "göçmen denizanası" yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye'nin yaşlı sayısı 98 ülkenin nüfusundan daha fazla

Pakistan'ın Karaçi kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Karaçi kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti

Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebiyle Afganistan operasyonlarını geçici durdurdu

Meteorolojiden İstanbul ve çevre iller için fırtına uyarısı

Afganistan, Pakistan'ın "hastaneye saldırısında 400 kişinin öldüğünü" açıklarken İslamabad yönetimi bunu reddetti

Afganistan, Pakistan'ın "hastaneye saldırısında 400 kişinin öldüğünü" açıklarken İslamabad yönetimi bunu reddetti
ABD'nin kuzeyinde 100 milyonu aşkın kişiyi etkileyen şiddetli hava durumu uyarısı verildi

ABD'nin kuzeyinde 100 milyonu aşkın kişiyi etkileyen şiddetli hava durumu uyarısı verildi
Pakistan'ın, Afganistan'ın Kandahar vilayetine hava saldırıları düzenlediği duyuruldu

Pakistan'ın, Afganistan'ın Kandahar vilayetine hava saldırıları düzenlediği duyuruldu
