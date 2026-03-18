Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebiyle Afganistan operasyonlarını geçici durdurdu
Pakistan, yaklaşan Ramazan Bayramı ve Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebi üzerine Afganistan'a yönelik askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
Ankara
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Tarar, yaklaşan Ramazan Bayramı ve Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebi üzerine Pakistan'ın Afganistan'a yönelik askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu ifade etti.
Bu duraklamanın 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece yarısından itibaren başlayıp 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayan gece yarısına kadar geçerli olacağını aktaran Tarar, Pakistan sınırları içerisinde herhangi bir saldırı veya terör olayı olması durumunda operasyonların yeniden başlayacağını belirtti.
Afganistan'dan arabulucu ülkelere teşekkür
Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Afganistan'ın operasyonları geçici olarak durdurduğunu duyurdu.
Mücahid, "Bu karar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar dahil olmak üzere kardeş arabulucu İslam ülkelerinin taleplerine yanıt olarak da alınmıştır. Afganistan, bu dost arabulucu ülkelerin iyi niyeti ve yapıcı çabaları için müteşekkirdir." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Mücahid, ülkesine yönelik herhangi bir tehdit halinde "kararlı bir şekilde" yanıt vereceklerini de belirtti.
Pakistan-Afganistan çatışması
Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.
Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.
Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.
İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.