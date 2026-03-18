Dünya

Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebiyle Afganistan operasyonlarını geçici durdurdu

Pakistan, yaklaşan Ramazan Bayramı ve Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebi üzerine Afganistan'a yönelik askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Ayşe İrem Çakır  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Ankara

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Tarar, yaklaşan Ramazan Bayramı ve Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebi üzerine Pakistan'ın Afganistan'a yönelik askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu ifade etti.

Bu duraklamanın 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece yarısından itibaren başlayıp 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayan gece yarısına kadar geçerli olacağını aktaran Tarar, Pakistan sınırları içerisinde herhangi bir saldırı veya terör olayı olması durumunda operasyonların yeniden başlayacağını belirtti.

Afganistan'dan arabulucu ülkelere teşekkür

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Afganistan'ın operasyonları geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

Mücahid, "Bu karar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar dahil olmak üzere kardeş arabulucu İslam ülkelerinin taleplerine yanıt olarak da alınmıştır. Afganistan, bu dost arabulucu ülkelerin iyi niyeti ve yapıcı çabaları için müteşekkirdir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mücahid, ülkesine yönelik herhangi bir tehdit halinde "kararlı bir şekilde" yanıt vereceklerini de belirtti.

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması davasında ara karar
Şehitlerin eşyaları ve kıyafetlerinin sergilendiği Kastamonu Şehitler Müzesi açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü
"Kilit Kavşak" Kırıkkale'de bayram trafiği yoğunluğu başladı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının yedinci duruşması sona erdi

Suudi Arabistan 2, Kuveyt 4 balistik füzeyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu

Suudi Arabistan 2, Kuveyt 4 balistik füzeyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu

Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebiyle Afganistan operasyonlarını geçici durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şüheda 1915" Tiyatro Gösterimi'ni izledi

73 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 958 şüpheli yakalandı

73 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 958 şüpheli yakalandı
Ramazan Bayramı'nda yurtta yağışlı hava hakim olacak

Ramazan Bayramı'nda yurtta yağışlı hava hakim olacak
İstanbul'da bayramda soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

İstanbul'da bayramda soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
