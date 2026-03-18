Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü

Özcan Yıldırım  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan ve Heysem Bin Tarık, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgeyi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını belirterek, Umman'a yönelik saldırıları kabul edilemez bulduklarını ifade etti.

Türkiye'nin mevcut durumda dahi ara buluculuk dahil diplomatik girişimlerden vazgeçmediğini ve bu yöndeki çabaların süreceğini vurgulayan Erdoğan, Netanyahu Hükümetinin Mescid-i Aksa'ya girişleri engellemesinin asla kabul edilemeyeceğini, Gazze'nin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, Barış Kurulu çalışmalarının da iki devletli çözüm hedefiyle devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Heysem Bin Tarık'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

