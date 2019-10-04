Euro
6.26
Dolar
5.69
BIST 100
103,463.50
Altın
1,508.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor Gazze’de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında düzenlenen cuma gösterileri devam ediyor.
logo
Türkiye

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Barış Gündoğan   | 04.10.2019
Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kütüphanede incelemelerde bulundu. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunan kütüphaneyi inceledi. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi hakkında bilgi alan Erdoğan, yerleştirme işlemleri tamamlanan bazı kitapları da inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemelerine ilişkin fotoğraflar, Erdoğan'ın Instagram hesabından da paylaşıldı.

Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz çok yakında milletimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kütüphanesini inceledi

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Hong Kong'un siyasi ve ekonomik belirsizliği
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı
Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir

Benzer haberler

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu

Türkiye 3 milyon Suriyeli için güvenli bölge önerdi