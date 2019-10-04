Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kütüphanede incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu. pic.twitter.com/KDr1IVomuo— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 4, 2019
Bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi hakkında bilgi alan Erdoğan, yerleştirme işlemleri tamamlanan bazı kitapları da inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemelerine ilişkin fotoğraflar, Erdoğan'ın Instagram hesabından da paylaşıldı.
Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz çok yakında milletimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.