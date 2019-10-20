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Politika

Erdoğan ile Johnson telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Çiğdem Alyanak,Elif Küçük   | 20.10.2019
Erdoğan ile Johnson telefonda görüştü

Istanbul

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde terör örgütü PKK/YPG’nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiğini ifade etti.

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