Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani için cenaze töreni düzenleniyor
İstanbul'da bayramda soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, "Bayramda İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Ayrıca yağışlı hava bayram sonrasında da etkisini sürdürecek." dedi.

Hikmet Faruk Başer  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
İstanbul'da bayramda soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

İstanbul

İstanbul Aydın Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, Ramazan Bayramı süresince İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arife gününden itibaren Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlı havanın hakim olacağını, sadece Doğu Karadeniz kıyılarında yağış beklenmediğini, diğer tüm bölgelerde de yağış görüleceğini kaydetti.

İstanbul'da yarın itibarıyla poyrazın etkisini artıracağını belirten Özdemir, rüzgarın hızının saatte 50 ila 70 kilometreye ulaşacağını ve sıcaklıkların 9 dereceye kadar düşeceğini aktardı.

Bayramın birinci günü olan cuma günü ise Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli yağış beklendiğini dile getiren Özdemir, "Bayramın birinci günü İstanbul'da da sağanak yağış, fırtınayla birlikte etkili olacak. Poyrazın hızı yine saatte 50 ila 70 kilometre seviyelerinde seyredecek." dedi.

Özdemir, bayramın ikinci günü İstanbul'da sıcaklıkların gece 7, gündüz 10 derece civarında olmasının beklendiğini, yağışın ilk güne göre daha zayıf olsa da devam edebileceğini kaydetti.

Bayramın üçüncü günü olan pazar günü itibarıyla ise Marmara Bölgesi genelinde yağışların yeniden kuvvetleneceğini belirten Özdemir, "Sıcaklıklar 7 ila 11 derece aralığında seyredecek. Bayramda İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Ayrıca, yağışlı hava bayram sonrasında da etkisini sürdürecek." diye konuştu.

İstanbul'da bayramda soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
