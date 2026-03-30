Ankara merkezli 22 ildeki dolandırıcılık operasyonlarında 29 şüpheli tutuklandı

Ankara merkezli 22 ildeki operasyonlarda "borsada yatırım" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 65 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Emrullah Cesur, Cankut Taşdan  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, borsa ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, bazı şüphelilerin mağdurlara borsa yatırımı yaptıklarını ve halka arz edilecek şirketler olduğunu söyleyip para topladığı tespit edildi.

Şüphelilerin ilk olarak mağdurlara borsada küçük yatırımlar yaptırıp kazanç sağlandığını gösterdiği, ardından "tarihi fırsat" ve "büyük yatırım" gibi vaatlerle yüklü miktarda para talep edip onları dolandırdıkları anlaşıldı.

MASAK, telekomünikasyon firmaları ve ticaret odaları ile yapılan yazışmalar sonrasında şüphelilerin 45 şirket, 45 de şahsi banka hesabını dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandığını belirledi.

Ankara merkezli 22 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 65 şüpheliden 29'u tutuklandı.

