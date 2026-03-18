73 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 958 şüpheli yakalandı
Son 1 haftada polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 958 şüpheliden 475'i tutuklandı. Operasyonlarda 1 ton 134,5 kilogram uyuşturucu ve 412 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce 73 ilde son bir haftada "uyuşturucu satıcılarına" yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 958 zanlı yakalandı ve 1 ton 134,5 kilogram uyuşturucu ile 412 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
73 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik Polisimiz tarafından son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda;— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 18, 2026
Şüphelilerden 475'i tutuklandı, 119'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.