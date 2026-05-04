Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Yönetim kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Volkan Demirel'le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in bu sezonki ikinci döneminde 8 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Bu süreçteki tek galibiyetini 31. haftada Kocaelispor'u 1-0 yenerek elde eden Gençlerbirliği, son maçında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e mağlup olarak küme düşme hattına geriledi. Kırmızı-siyahlı ekip, söz konusu 8 maçta sadece 2 gol kaydetti.

Başkent ekibi, Demirel yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Volkan Demirel, Fatih Karagümrük maçının ardından kırmızı kart görmüştü.

Gençlerbirliği'ni bu sezon Volkan Demirel (2 kez görev yaptı) dışında teknik direktörler Hüseyin Eroğlu, Metin Diyadin ve Levent Şahin çalıştırdı.

Söz konusu teknik adamların, bu sezonki Süper Lig performansları ise şöyle :

Teknik direktör Maç G B M Hüseyin Eroğlu 10 2 2 6 Volkan Demirel (1. dönem) 5 2 - 3 Metin Diyadin 6 2 2 2 Levent Şahin 2 - 1 1 Volkan Demirel (2. dönem) 8 1 1 6

Not: Sezonun ilk yarısında 0-0 biten Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçında, takımın başında Özcan Bizati yer aldı.

İstikrarı yakalayamayan başkent temsilcisi, Süper Lig'de 32. hafta sonunda 28 puanla 16. sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, ligde son iki maçını Kasımpaşa ve Trabzonspor ile yapacak.

Kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor ile ayrıca Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacak.