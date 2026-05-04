"Tiyatro Treni" Ankara'dan yola çıktı

Tiyatro sahnesi bulunmayan şehirlerde çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro oyunlarının sergileneceği "Vagon Sahne Projesi" kapsamında, çocuklar için "Masal Treni", yetişkinler için ise "Karşı Köyün Delisi" adlı oyunlar sahnelenecek.

Toplam 13 gar ve istasyonda 25 temsilin gerçekleştirileceği turne, Ankara'dan başlayarak Karabük, Zonguldak, Çankırı, Yerköy, Hekimhan, Muş, Tatvan, Van, Palu, Gölbaşı, Pazarcık ve İskenderun güzergahını kapsayacak.

Yaklaşık 4 bin 160 kilometrelik rotayla birlikte, tiyatroyu coğrafi sınırların ötesine taşıyan güçlü bir kültür hattı oluşturulması hedefleniyor.

Ankara Garı'nda düzenlenen programda konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "tiyatro her yerde" anlayışıyla sahneleri yeniden kurduklarını ifade etti.

Yolculukta her durağın bir sahneye, her istasyonun bir buluşmaya dönüşeceğini belirten Karadağlı, "Her durakta tiyatronun sıcaklığını biraz daha artıracağız. 3 bin kilometrelik bu rota boyunca attığımız her adım tek bir amaca hizmet ediyor. 'Tiyatroyu daha fazla insana ulaştırmak ve herkes için erişilebilir kılmak.' Tiyatro treni yola çıkıyor. Rayların ulaştığı her yerde alkışlarımız, sizlerin olduğu her istasyonda yankılansın. Yolumuz açık, sanatımız daim olsun." dedi.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu da trenin 19 Mayıs'a kadar 13 farklı istasyonda seyirciyle buluşacağını dile getirerek, "TCDD Taşımacılık olarak bizler demir yollarını yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil, aynı zamanda bir gönül köprüsü olarak yürüyoruz. Rayların üzerinde bazen kültürü, bazen hafızayı, bazen de umudu taşıyoruz. Kültür ve tarihe yol olan turistik trenlerimizle, sanata uğurladığımız tiyatro trenlerimizle ve insanlığa ulaştırdığımız yardım trenlerimizle milletimize ve insanlığa hizmet etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan ardından "Komşu Köyün Delisi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Daha sonra raylar üzerindeki tiyatro, Anadolu yollarına uğurlandı.