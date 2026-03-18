Dolar
44.22
Euro
51.03
Altın
4,860.21
ETH/USDT
2,221.00
BTC/USDT
71,906.00
BIST 100
13,131.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor.
logo
Gündem

Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı zaferin 111. yılında anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı (Seyit Çabuk) memleketi Balıkesir'in Havran ilçesindeki kabri başında anıldı.

Hakan Firik  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Fotoğraf: Hakan Firik - AA

Balıkesir

Kendi adını taşıyan Kocaseyit Mahallesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunun ardından askerlerin saygı atışıyla sürdü. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Seyit Onbaşı'nın mezarına karanfiller bırakarak dua etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılar, Seyit Onbaşı Anıt Müzesi'ni ziyaret etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Burada Seyit Onbaşı'nın 4. kuşak torunu Muhammet Yıkar, dedesinin savaş hatıralarını ve o tarihi anları konuklara anlattı.

Anma programı kapsamında Kocaseyit Mahalle Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Törene katılan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, şehitlerin vatan uğruna canlarını feda ettiğini belirterek, "Koca Seyit, hem şehrimizin hem de Çanakkale zaferinin sembol isimlerinden biridir. Onun bu zaferde emeği çok büyük. Bize emanet edilen bu topraklara sonsuza kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da bağımsızlığın bedelinin bu kahramanlar tarafından ödendiğini dile getirerek, "Bugün bu bayrak altında huzurla yaşıyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Koca Seyit ve tüm şehitlerimize borçluyuz." diye konuştu.

Törene katılan vatandaşlardan Havranlı Kadir Özyurt da ecdadın çektiği çilelerin unutulmaması gerektiğini anlatarak, "Onların haklarını ödeyemeyiz. Birliğimizi, dirliğimizi Allah bozmasın" ifadelerini kullandı.

Kabir ziyaretine gelen çocuklardan Alp Tekin de Seyit Onbaşı'nın sırtladığı mermiyle düşman gemilerini vurduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet