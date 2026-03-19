Güney Marmara-Adalar hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
Güney Marmara-Adalar hattında yarın bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Balıkesir
GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Güney Marmara Adalar hattında, Avşa'dan 06.00, Marmara'dan 06.45 ve Balıklı'dan 07.45 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.
Açıklamanın devamında Erdek'ten 11.00 seferinin ise Ekinlik Adası'na uğrayarak tarifesine uygun şekilde devam edileceği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı