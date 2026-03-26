Dolar
44.37
Euro
51.40
Altın
4,434.42
ETH/USDT
2,120.70
BTC/USDT
69,959.00
BIST 100
12,963.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem, Savunma sanayisi

Jandarma Genel Komutanlığı GÖKBEY helikopteri için kısa film hazırladı

Jandarma Genel Komutanlığınca GÖKBEY helikopterinin başrolde yer aldığı kısa film hazırlandı.

Emrullah Cesur  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Jandarma Genel Komutanlığı GÖKBEY helikopteri için kısa film hazırladı

Ankara

Genel Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli imkanlarla üretilen GÖKBEY helikopterinin yer aldığı kısa filmin çekimleri Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Komutanlığında yapıldı.

Animasyon ve gerçek görüntülerin bir arada yer aldığı çalışmada, savunma sanayinde yaşanan gelişmelere vurgu yapılıyor.

Bir helikopter çekicisinin GÖKBEY'i uçuşa hazırlamak için onu aramasıyla başlayan kısa film, çekicinin GÖKBEY'i ararken, yabancı menşeili "Mi-17", "S-70" ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen T-70'le aralarında geçen diyaloglar esprili bir dille ele alınıyor.

Üretilen ilk 3 GÖKBEY helikopteri jandarmaya teslim edilmişti

TUSAŞ'ın ürettiği ilk 3 GÖKBEY helikopteri, geliştirilmesindeki katkılarından dolayı Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılarak göreve başlamıştı.

Genel Komutanlık emrinde halihazırda 5 GÖKBEY helikopteri yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, ABD/İsrail-İran Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik telefon diplomasisini sürdürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
Jandarma Genel Komutanlığı GÖKBEY helikopteri için kısa film hazırladı
AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle 4 ilçede eğitime ara verildi

Benzer haberler

Jandarma Genel Komutanlığı GÖKBEY helikopteri için kısa film hazırladı

Jandarma Genel Komutanlığı GÖKBEY helikopteri için kısa film hazırladı

Ramazan Bayramı tatilinde kazaların yarıya yakını hız ihlalinden kaynaklandı

Katar'da düşen helikopterde 1 TSK personeli ile 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 118 şüpheli yakalandı

Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 118 şüpheli yakalandı
GÖKBEY Helikopteri Sertifika Teslim Töreni gerçekleştirildi

GÖKBEY Helikopteri Sertifika Teslim Töreni gerçekleştirildi
İçişleri Bakanı Çiftçi, Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin valilerle toplantı düzenledi

İçişleri Bakanı Çiftçi, Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin valilerle toplantı düzenledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet