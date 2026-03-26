Dolar
44.37
Euro
51.39
Altın
4,454.41
ETH/USDT
2,124.30
BTC/USDT
70,076.00
BIST 100
12,945.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençliğin Üretim Çağı Bölgesel Kariyer Fuarı Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

İstanbul'da kişisel verileri ele geçirip satan hacker grubuna yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

Facebook'un veri tabanına girerek 19,8 milyon kişiye ait verileri ele geçiren ve bazı kamu kurumlarının sistemlerinden ulaştıkları kişisel verileri sattıkları belirlenen örgüt elebaşı G.C.G'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, hacker olduğu tespit edilen ve bilişim sistemleri dünyasında Siyah Şapkalı Hacker (Black hat hacker) olarak bilinen şüpheli G.C.G'nin elebaşılığını yaptığı örgütün faaliyetlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, örgütün yurt dışındaki bankalarda bulunan "uyuyan hesap" olarak tabir edilen hesaplardaki paraları bilişim hırsızlığı yaparak kendi kontrolündeki hesaplara aktardıkları, yurt dışında bulunan kişilere ait ele geçirilen banka ve kart bilgileri kullanılarak kart kopyalama işlemi yaptıkları anlaşıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Örgütün, Facebook isimli sosyal medya uygulamasının veri tabanına girip yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel verileri ele geçirerek depoladığı tespit edilirken, yine 10 bin 768 kişiye ait Instagram ve Facebook gibi sosyal medya hesapları ile e-posta adreslerine ait kullanıcı adı ve şifrelerini de tespit eden örgüt üyelerinin bunları da depoladığı belirlendi.

Birçok internet sitesine ait kullanıcı adı ve şifre verilerini de kopyalayan şüphelilerin, bazı kamu kurumlarına ait veri tabanlarına erişerek mağdurların kişisel verilerine ulaştığı ve bu bilgileri kullanarak veri tabanı kendilerine ait sorgu panelleri oluşturdukları, ücret karşılığı da kişisel verileri sattıkları ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin, bir sigorta şirketinin veri tabanına girerek farklı kişilere ait 5 bin 500 kaza poliçesini ele geçirip depoladıkları anlaşıldı.

Birçok casus ve yazılım programı kullandılar

Soruşturmada, yasa dışı olarak televizyon ve şifreli yayınların bulunduğu bir platform kurulması hususunda zoom üzerinden video konferansla birlikte çalışan şüphelilerin yerli ve yabancı birçok kişinin güvenlik kontrolü amaçlı elinde kimlikleriyle çekilmiş birçok fotoğrafını da depolayıp bunları Telegram üzerinden sattıkları belirlendi.

Şüphelilerin söz konusu eylemleri gerçekleştirebilmek için birçok casus yazılım ve program bulundurdukları, bu eylemleri gerçekleştirme usullerine ilişkin uygulamalı eğitim videoları çektikleri de tespit edildi.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 7 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından düzenlenen operasyonda kendilerini hacker olarak tanımlayan ve aralarında kendisini siyah şapkalı hacker olarak nitelendiren G.C.G'nin de bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen birçok dijital materyale de el konuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet