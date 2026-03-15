İçişleri Bakanı Çiftçi, Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin valilerle toplantı düzenledi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, 81 il valisinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla ülke genelinde alınacak tedbirler değerlendirildi.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Çiftçi'nin başkanlığında, bakan yardımcıları ve video konferans sistemi üzerinden 81 il valisinin katılımıyla bakanlıkta toplantı düzenlendiği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verildiği vurgulanan paylaşımda, yaklaşan Nevruz Bayramı sürecine ilişkin hazırlıkların da ele alındığı aktarıldı.
Paylaşımda, "Bayramların milletçe birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirdiği bu müstesna günlerde, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için tüm birimlerimizle görevimizin başındayız." ifadelerine yer verildi.