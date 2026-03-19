Dolar
44.32
Euro
51.07
Altın
4,639.05
ETH/USDT
2,134.80
BTC/USDT
69,584.00
BIST 100
13,047.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de patlama sesleri duyuluyor
logo
Gündem

Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 118 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığınca 18 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlarda 118 şüphelinin yakalandığını, bunların 67'sinin tutuklandığını bildirdi.

Aykut Karadağ  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 118 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlıklarınca 18 ilde operasyonlar düzenlendi.

Belirlenen şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyonlarda, hesaplarında 5,3 milyar lira hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 118 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 67'si tutuklandı, 40'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet