Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 118 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığınca 18 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlarda 118 şüphelinin yakalandığını, bunların 67'sinin tutuklandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlıklarınca 18 ilde operasyonlar düzenlendi.
Belirlenen şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.
18 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 5.3 Milyar TL işlem hacmi bulunan 118 şüpheli yakalandı.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 19, 2026
-67’si TUTUKLANDI.
-40’ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri… pic.twitter.com/f6SU4snS8j
Operasyonlarda, hesaplarında 5,3 milyar lira hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 118 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 67'si tutuklandı, 40'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.