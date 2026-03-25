Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 24 ildeki operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 24 ildeki operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca 24 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda 88 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, terör örgütüne üye oldukları, örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.

