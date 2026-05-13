Sami Yusuf "Live in Türkiye" konseriyle İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerle buluşacak Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, "Live in Türkiye" konseriyle haziranda İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı, Anadolu PSM ve Wovo Entertainment işbirliğiyle 23 ve 24 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 27 ve 28 Haziran'da ise ATO Congresium Ankara'da sahne alacak.

"Sami Yusuf: Live in Türkiye" başlıklı konser serisiyle, müziğin kültürler arasında kurduğu bağın, geleneksel ezgiler ile çağdaş sahne anlayışını bir araya getiren özel bir deneyime dönüştürülmesi hedefleniyor.

"Türkiye'nin, köklü müzik mirası ve kültürel zenginliğiyle kendisi için her zaman ayrı bir yere sahip olduğunu" belirten sanatçı, konserlerde Türk müziği ve şiir geleneğinden ilham alan özel düzenlemelere de yer verecek.

Yusuf, İstanbul ve Ankara'daki konserlerde repertuvarındaki özel eserleri dinleyicilerle buluşturacak.

Büyük ölçekli sahne prodüksiyonlarıyla dünya çapında geniş dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, bugüne kadar 10 stüdyo albümü ve 13 canlı albüm yayımladı.

Yusuf, 45 milyondan fazla albüm satışı ve 1 milyarı aşan dinlenme rakamına ulaşarak, kariyeri boyunca Wembley Arena, Royal Albert Hall, Shrine Auditorium ve Philharmonie de Paris gibi dünyanın prestijli salonlarında sahne aldı ve yüz binlerce kişiye konser verdi.

"When Paths Meet" konser serisiyle birlikte sanatçının son dönem projeleri arasında "Ecstasy: Between Two Seas-İstanbul (2025)", "Live at the Roman Theater-Ürdün (2025)" ve "Symphony of Stars-Abu Dhabi (2025)" yer alıyor.