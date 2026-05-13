Trump, Çin uygarlığının sembolü Gök Tapınağı'nı ziyaret edecek ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin'e yapacağı ziyaretteki duraklarından biri, Çin uygarlığının sembolü olarak görülen tarihi Gök Tapınağı olacak.

Beyaz Saray'dan, Trump'ın Çin'deki programına ilişkin yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinde Çin'e ulaşması beklenen ABD Başkanı, yarın Gök Tapınağı'nı ziyaret edecek.

Trump'ın resmi tören ve davetler, ikili görüşmeler ve çalışma yemeklerinin yer aldığı programında saha ziyareti olarak Gök Tapınağı'nın seçilmesi, sembolik anlam taşıyor.

15. yüzyılda inşa edilen Gök Tapınağı, Çin uygarlığının kozmik düzene ve siyasi otoritenin bu düzendeki rolüne dair temel fikirlerinin mimari formlara dönüştüğü bir anıt niteliğinde.

Yer ile gök arasındaki uyum

Düz ve köşeli formların yeryüzünü, dairevi şekillerin gökleri temsil ettiği yapıların birleşiminden oluşan tapınak kompleksi, geleneksel Çin inancında yeryüzündeki dünyevi düzen ile göklerdeki ilahi düzen arasında uyum arayışını yansıtıyor.

Tapınağın inşasını izleyen yüzyıllarda Çin'e hakim olan Ming ve Çing hanedanlıkları döneminde imparatorlar, her yıl hasat mevsimi öncesinde buraya gelerek, hasadın verimli olması için göklere kurban adıyorlardı.

Bu törenler imparatoru, yer ile gökteki düzen arasında bir aracı, kozmik düzenin uyumunu sağlayan kişi olarak konumlandırıyordu. İmparatorun bu uyumu gözetmemesi halinde göklerin hükmünün değişeceğine ve iktidarını kaybedeceğine inanılıyordu.

Dünyada çatışmaların ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde Trump'ın ziyareti için Gök Tapınağı'nın seçilmesi, Çin tarafının, iki büyük gücün uyum içinde dünya barışı için çaba sarf etmesi gerektiğine yönelik bir mesaj olduğu yorumu yapılıyor.

Pekin'in merkezinin güneydoğusunda bir açık hava müzesi olan tapınak kompleksi, Trump'ın ziyareti nedeniyle bugün ve yarın kamuya kapalı olacak.

Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor

ABD Başkanı Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor. Önceki Başkan Joe Biden, iktidar döneminde Çin'e ziyaret gerçekleştirmemişti. ABD'den Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret, Trump'ın ilk döneminde, 2017'de yapılmıştı.

Trump, 2017'deki ilk ziyaretinde Çin'in tarihi imparatorluk sarayı Yasak Şehir'e konuk olmuştu.

Bugün akşam saatlerinde Pekin’e ulaşması beklenen Trump için yarın sabah Tienanmın Meydanı'nda devlet töreni düzenlenecek. Trump, törenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Öğleden sonra Gök Tapınağı'nı ziyaret edecek Trump, akşam onura verilecek yemek davetine katılacak.

Trump, 15 Mayıs sabahında Çin lideri ile çay buluşması için yeniden bir araya gelecek. ABD Başkanı, birlikte yenecek öğle çalışma yemeğinin ardından ülkesine dönecek.