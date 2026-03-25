Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzaladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında, uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesini imzaladı.

Zuhal Demirci  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Bakan Güler ile İngiliz mevkidaşı Healey arasında başkent Londra'da gerçekleştirilen görüşmede, savunma işbirliği konularının ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin Ekim 2025'te imzalandığı teyit edildi.

Uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin bugün imzalanması hususunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Açıklamada, tarafların, işbirliğinin ilerleyen dönemde daha da güçlendirilmesi yönündeki iradelerini ifade ettiği vurgulandı.

