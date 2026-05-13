İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırısı başlattı İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yeni hava saldırısı başlattığı belirtildi.

İsrail ordusu, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen hedeflere yönelik hava saldırısı başlatıldığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının, Sur kentine bağlı Burç Şemali bölgesine 2 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail savaş uçakları ayrıca Mecdel Zun ve Yanuh beldelerini de hedef aldı.

Lübnan makamlarından saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki otoyolda 3 araca düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinden güneye uzanan sahil şeridindeki otoyolda 3 aracı hedef aldı.

İsrail ordusunun Berca, el-Ciye ve es-Sadiyat beldeleri yakınında hedef aldığı araçlarda 2'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail İHA'ları Beyrut-Sayda hattındaki Şuf ilçesinde 2 saat içerisinde 3 aracı hedef aldı.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde Maaliyye yolunda bir aracı vuran İsrail İHA'ları, Şaitiyye kavşağında bir araca daha saldırı düzenledi.

Nakura beldesi yolu üzerinde bir aracı hedef alan İHA saldırısında ise 1 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde de Sayda kentinde bir araç İsrail İHA'sı tarafından 2 roketle vuruldu.

Saldırılarda vurulan araçlar alev aldı.

Öte yandan başkent Beyrut semalarında İsrail'e ait bir İHA sabah saatlerinden bu yana alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

İsrail'in güneye saldırıları sürüyor

Bu sabah, Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail’e ait insansız hava araçları (İHA) Beyrut’un güneyindeki Ciyye otoyolunda yaklaşık 1 saat arayla 2 araca saldırı düzenledi.

Saldırılarda hedef alınan araçların alev aldığı belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beraşit ile Şakra beldeleri arasındaki bölgeye de hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 880'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.