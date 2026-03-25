Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile "savaştaki son durumu" ele aldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde "savaştaki son durumu" ele aldı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi telefonda görüştü.
Görüşmede ABD-İsrail ile İran arasındaki "savaşla ilgili son durum" ele alındı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda konuştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda, ABD ile İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü.
Görüşmede, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye dönük çabalar değerlendirildi.