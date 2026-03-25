Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli, Suriyeli, Katarlı ve Özbek mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Bakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Can Efesoy  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Şeybani, Al Sani ve Saidov ile yaptığı telefon görüşmelerinde, "bölgedeki savaşın gidişatı ve saldırıları durdurmaya yönelik çabalar" ele alındı.

Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile de telefonda bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiği vurgulanan görüşmede, bu doğrultuda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmede, ulaştırma hatlarının, enerji arzının ve tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesinin kritik önem taşıdığı kaydedildi.

Taraflar, ekonomik ve ticari ilişkiler ile karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere ikili gündem maddelerini de değerlendirdi.

