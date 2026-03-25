Gündem

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yeni bir anayasa ihtiyacı var. Bunu ben sürekli söylüyorum. Artık bu gömlek gerçekten dar geliyor." dedi.

Abdullah Sarica  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Gürlek, Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum başkanlığındaki Hukuk Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Gürlek, kurul üyeleriyle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Göreve başlamasının ardından "icraatçı bir bakan olacağını" söylediğini anımsatan Gürlek, "Bu konuda da Hukuk Politikaları Kurulu bizim için çok önemli. Siz bu işin mutfağındasınız. Toplumun her kesimine geniş bir çerçeveden bakıyorsunuz." diye konuştu.

Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ile yakın işbirliği içerisinde çalışacağını ifade ederek, toplumun beklediği adalet ihtiyacını karşılamak için kurulun fikir ve önerilerini alacaklarını söyledi.

Toplumun ihtiyaçlarının bulunduğuna ve yapılması gereken değişiklerin olduğuna işaret eden Gürlek, "Yeni bir anayasa ihtiyacı var. Bunu ben sürekli söylüyorum. Artık bu gömlek gerçekten dar geliyor. Bu konuda Sayın Başkanımızın, sizlerin kıymetli çalışmalarınız, ön taslaklarınız var. Benim de göz atma şansım oldu." dedi.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve milletvekillerinin desteğiyle sürecin hızlanacağını düşündüğünü belirtti.

"Türkiye'nin ihtiyacı olan hukuk politikalarını birlikte üreteceğiz"

Mehmet Uçum da Hukuk Politikaları Kurulu'nun birinci sıradaki ortak çalışma paydaşının Adalet Bakanlığı olduğunu söyledi.

Hukukun her alanına ilişkin politika üretmek adına Bakanlığa fikren destek verdiklerini anlatan Uçum, şöyle devam etti:

"Bu görevi üstlenmeniz sebebiyle bir kez daha sizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Başarılı olacağınıza da samimiyetle canı gönülden inanıyorum. Hukuk Politikaları Kurulu'nun gündemi çok yoğun. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları ve şimdiden sonra planladıklarımızı size sunacağız. Sizinle bundan sonraki dönemde de çok verimli bir işbirliği yapacağımıza, Türkiye'nin ihtiyacı olan hukuk politikalarını birlikte üreteceğimize, sizin icrai süreçlerinize elimizden geldiğince katkı yapacağımıza inanıyorum."

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden toplantıya, Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, bakanlık bürokratları ve kurul üyeleri de katıldı.

