Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
Bakan Gürlek: e-Avukat uygulamasıyla hükümlü ve tutuklular avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kullanıma açılacak e-Avukat uygulamasıyla hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla görüntülü görüşebileceğini bildirdi.

İsmet Karakaş  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Ankara

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecini geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Yargıdaki dijital uygulamalardan birinin de e-Avukat uygulaması olduğunu ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Yenilikçi e-Avukat uygulamamızı kullanıma açıyoruz. Hükümlü ve tutuklular, sunulan bu ek imkan sayesinde yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek. Görüşmeler, toplam 30 dakika olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez yapılabilecek. Yargı hizmetlerinde erişilebilirliği daha da artırarak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz."

