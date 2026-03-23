Geçen ay uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik 787 operasyon düzenlendi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, şubatta 81 ilde uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik düzenlenen 787 operasyonda 6 bin 121 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.
Ankara
Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl şubatta 81 ilde, 171 Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik adli kolluk birimlerince 787 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Operasyonlar kapsamında 6 bin 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 1877 şüphelinin tutuklandığını, 624 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:
"En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur. Bu operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerine yürekten teşekkür ediyorum. Aile ve toplum yapımızı, milletimizin huzurunu ve ülkemizin ekonomik düzenini hedef alan suçlarla mücadelemizi, ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla sürdüreceğiz."