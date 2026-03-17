Dolar
44.21
Euro
51.01
Altın
5,010.28
ETH/USDT
2,344.30
BTC/USDT
74,576.00
BIST 100
13,246.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Politika

Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Özgür Özel'in eline tutuşturulan kağıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Ankara

Gürlek, NSosyal'deki hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Özel'in, kendisine yönelik yaptığı açıklamaların, "herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik, açık bir algı operasyonu" olduğunu belirten Gürlek, "20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hakim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız." ifadelerine yer verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in eline tutuşturulan kağıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır. Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır. Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet