Dışişleri Bakanı Fidan, KİK üyesi ülkelerin ve Ürdün'ün büyükelçilerini kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin büyükelçileri ile Ürdün'ün Ankara büyükelçisini kabul etti.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan KİK üyesi ülkelerin ve Ürdün'ün Ankara büyükelçileri ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin Büyükelçileri ile Ürdün’ün Ankara Büyükelçisini Ankara'da kabul etti pic.twitter.com/PWsUooPyBr— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 23, 2026
Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde "savaşı sonlandırmaya" yönelik devam eden çalışmalar değerlendirildi.