Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da depremde 3 kişinin öldüğü Bayrak Sitesi'ndeki binanın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 kişinin hayatını kaybettiği, Bayrak Sitesi 1. Bloğun yıkılmasına ilişkin, 8 tutuksuz sanığın yargılandığı duruşmada karar çıktı.

Orhan Yoldaş  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Malatya

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yusuf Göktürk, taraf avukatları ile farklı bir dosyadan tutuklu olan sanık Bülent Yeroğlu ile farklı şehirde bulunan tutuksuz sanık Kadir Karaca Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatları, Bayrak Sitesi 1. Blok'ta uygulanan projenin 4 binada daha uygulandığını, binaların depremde neden yıkılıp yıkılmadıklarıyla ilgili bilirkişi raporu alınmasını ve soruşturmanın genişletilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti soruşturmanın genişletilmesi ve bilir kişi raporu alınması talebini reddetti.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.

Üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti karar için duruşmaya ara verdi.

Rahatsızlanan sanık Yusuf Göktürk duruşmanın ikinci celsesine katılmadı.

Heyet, binanın yapımından sorumlu Bülent Yeroğlu ile Ahmet Turan Üzmez'e 6 yıl, 3 ay; müteahhitler Yusuf Göktürk, Kadir Karaca, Saadettin Çevik ve Mahmut Baran'a 5 yıl 6 ay 20 gün, dönemin belediye görevlileri Mustafa Bingöl ile Mustafa Hakan Büker'e de 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Duruşmaya ​​​​​​​SEGBİS aracılığıyla katılan Kadir Karaca'ya ise 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası hükmedildi.

