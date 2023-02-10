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AFAD Başkanı Yunus Sezer açıklamalarda bulunuyor "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden evleri zarar görenlerin geçici olarak barınması için Yeni Hatay Stadyumu'nun çevresinde çadırlar kuruldu
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Asrın felaketi

TÜRGEV depremzedeler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

TÜRGEV depremzedeler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından personeli, öğrenciler ve gönüllüleriyle afet bölgesinde yardım çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRGEV depremzedeler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından personeli, öğrenciler ve gönüllüleriyle afet bölgesinde yardım çalışmalarını sürdürüyor.

MEB'in 159 meslek lisesinden deprem bölgesi için 10 bine yakın soba üretimi

MEB'in 159 meslek lisesinden deprem bölgesi için 10 bine yakın soba üretimi

MEB'in 159 meslek lisesinden deprem bölgesi için 10 bine yakın soba üretimi
Siemens AG ile Siemens Healthineers'ten deprem bölgesine 1 milyon avroluk destek

Siemens AG ile Siemens Healthineers'ten deprem bölgesine 1 milyon avroluk destek

Siemens AG ile Siemens Healthineers'ten deprem bölgesine 1 milyon avroluk destek
THY 3 bin 585 ton yardım malzemesini deprem bölgesine taşıdı

THY 3 bin 585 ton yardım malzemesini deprem bölgesine taşıdı
Suudi Arabistan Türkiye'ye arama kurtarma ekibi taşıyan 2 uçak daha yolladı

Suudi Arabistan Türkiye'ye arama kurtarma ekibi taşıyan 2 uçak daha yolladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an 10 ilimizde 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an 10 ilimizde 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor
Antalya'ya gelen depremzede bir kadın bebeğini sağlıkla kucağına aldı

Antalya'ya gelen depremzede bir kadın bebeğini sağlıkla kucağına aldı
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NASA'dan 3 bölgedeki deprem hasarını gösteren harita
10.02.2023

NASA'dan 3 bölgedeki deprem hasarını gösteren harita

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın uydu görüntüleriyle elde ettiği verilerle hazırladığı haritada Kahramanmaraş, Türkoğlu ve Nurdağı'nda hasar gören bölgelere noktasal olarak yer verildi.

Katar'da Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına yoğun ilgi
10.02.2023

Katar'da Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına yoğun ilgi

Katar'ın başkenti Doha'da, Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen ayni yardım kampanyası yoğun katılımla devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta bir kadın 108 saat sonra kurtarıldı
10.02.2023

Kahramanmaraş'ta bir kadın 108 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde Elbistan'da yıkılan binanın enkazında kalan bir kadın 108 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Balkan ülkelerinden Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor
10.02.2023

Balkan ülkelerinden Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ ve Sırbistan'dan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardımlar devam ediyor.

SSK ve BAĞ-KUR aylık ödemelerinin tarihi öne çekildi
10.02.2023

SSK ve BAĞ-KUR aylık ödemelerinin tarihi öne çekildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca SSK ile BAĞ-KUR gelir ve aylık ödemelerinin tarihi öne çekildi.

TÜRGEV depremzedeler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Antalya'ya gelen depremzede bir kadın bebeğini sağlıkla kucağına aldı
Azerbaycan Milli Meclisinden asrın felaketi için jeneratör yardımı
Asrın felaketinin yaşandığı Antakya ve İskenderun'da çadır kentler oluşturuldu
Kahramanmaraş'ta bir kadın 108 saat sonra kurtarıldı
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