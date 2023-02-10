Asrın felaketi
TÜRGEV depremzedeler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından personeli, öğrenciler ve gönüllüleriyle afet bölgesinde yardım çalışmalarını sürdürüyor.
MEB'in 159 meslek lisesinden deprem bölgesi için 10 bine yakın soba üretimiMEB'in 159 meslek lisesinden deprem bölgesi için 10 bine yakın soba üretimi
NASA'dan 3 bölgedeki deprem hasarını gösteren harita
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın uydu görüntüleriyle elde ettiği verilerle hazırladığı haritada Kahramanmaraş, Türkoğlu ve Nurdağı'nda hasar gören bölgelere noktasal olarak yer verildi.
Katar'da Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına yoğun ilgi
Katar'ın başkenti Doha'da, Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen ayni yardım kampanyası yoğun katılımla devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta bir kadın 108 saat sonra kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde Elbistan'da yıkılan binanın enkazında kalan bir kadın 108 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Balkan ülkelerinden Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor
Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ ve Sırbistan'dan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardımlar devam ediyor.
SSK ve BAĞ-KUR aylık ödemelerinin tarihi öne çekildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca SSK ile BAĞ-KUR gelir ve aylık ödemelerinin tarihi öne çekildi.