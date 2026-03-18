Meteorolojiden İstanbul ve çevre iller için fırtına uyarısı
Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Yalova çevrelerinde kuzey ile kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İçişleri Bakanlığı da vatandaşları yarın Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtınaya, 19 Mart Perşembe günü ise Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Karaman ve Niğde çevrelerinde kuvvetli sağanağa karşı uyardı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son bilgilerin dikkate alındığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"18 Mart 2026 Çarşamba günü, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzeybatı, Balıkesir ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
19 Mart 2026 Perşembe günü, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Karaman ve Niğde çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor."
Açıklamada, vatandaşlardan ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.