Japonya'da tapınakta çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın batısındaki Yamaguçi eyaletinde Budist tapınağında çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi öldü.

Ahmet Furkan Mercan  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Japonya'da tapınakta çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, eyaletin Şimonoseki ilçesinin Toyoura-ço bölgesinde iki katlı ve ahşap Budist tapınağında yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye birimleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerce 3 saatte söndürülen yangında, tapınak arazisindeki toplam 730 metrekarelik ana salon, konut ve depo tamamen kullanılamaz hale geldi.

Arazideki enkazda 2'si çocuk 5 kişinin cansız bedeni bulundu.

Tapınağın, Kawatana Onsen Tren İstasyonu'nun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde yer aldığı aktarıldı.

Yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.

