Beşiktaş GAİN oyuncusu Sertaç Şanlı, Ziraat Bankası Türkiye Kupası yarı finalinde Anadolu Efes ile oynanan maçın ardından Sinan Erdem Spor Salonu’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da haftanın son iş günü akşam iftar saatinin de yaklaşmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar yükseldi.

Ekip  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı Fotoğraf: Erol Değirmenci/AA

İstanbul

Haftanın son mesaisini tamamlayan İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde her iki yönde de yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Şişli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında her iki istikamette araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Cevizlibağ, Şirinevler, Yenibosna, Bakırköy, Haramidere, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece mevkilerinde de bazı bölgelerde trafik ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Gaziosmanpaşa mevkisinden Mahmutbey Gişeleri'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent Tem katılım yolları arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Karaköy–Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy-Kartal arasında çift yönlü trafik yoğunluğu görülüyor.

TEM Otoyolu’nda Kurtköy Kavşağı'nda başlayan yoğunluk, Çamlıca Gişeleri'ne kadar devam ediyor.

Şile Otoyolu'nda Çekmeköy-Ümraniye arasında araçlar ağır seyrediyor.

Öte yandan, aktarmaların yapıldığı metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor. Zincirlikuyu'da Avcılar yönüne gitmek isteyen vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle metrobüslere binmekte güçlük çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar çıktı.

